Как часто нужно сбрасывать смартфон на заводские настройки, чтобы он не тормозил в работе

По словам эксперта, если это не получается сделать вручную или с помощью специальных приложений, на помощь придут заводские настройки. Если появилась такая необходимость, следует сбросить настройки устройства до заводских. И делать это нужно каждые полтора года.

Также Джакония дал посоветовал переносить информацию из смартфона в облачные сервисы, на компьютер или съёмный накопитель.