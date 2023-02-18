Как часто нужно сбрасывать смартфон на заводские настройки, чтобы он не тормозил в работе

Как часто нужно сбрасывать смартфон на заводские настройки, чтобы он не тормозил в работеИ делать это нужно каждые полтора года
Чтобы смартфон не тормозил в работе, его нужно сбрасывать на заводские настройки каждые полтора года. Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония объяснил, как можно сбросить ненужные данные из памяти смартфона, чтобы устройство не тормозило.
Фото: Wallpapercrafter.com
По словам эксперта, если это не получается сделать вручную или с помощью специальных приложений, на помощь придут заводские настройки. Если появилась такая необходимость, следует сбросить настройки устройства до заводских. И делать это нужно каждые полтора года.
Также Джакония дал посоветовал переносить информацию из смартфона в облачные сервисы, на компьютер или съёмный накопитель.
Перед началом процесса необходимо обязательно создать резервную копию, содержащую всю важную для вас информацию. Сбрасывать настройки следует, если вы пользуетесь гаджетом уже больше полутора лет.