Телефоны
21:49, 11 марта 2023
1 мин.

Как часто вы очищаете раздел «Другое» в смартфоне? От этого зависит скорость устройства

Эксперт посоветовал делать это раз в месяц

Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония рассказал, как справиться с замедлением работы смартфона.

Как часто вы очищаете раздел «Другое» в смартфоне? От этого зависит скорость устройства

Фото: Techradar.com

Он посоветовал ежемесячно проверять загруженность раздела «Другое» на Android и очищать кэш. Он отметил, что объём свободной памяти на смартфоне — главное условие нормальной скорости работы.

По словам эксперта, память делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя нужна для хранения данных, внешняя — для многозадачности.

Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел "Другое". Здесь спрятаны системные и сохраненные файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере — и объем свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц.

Александр Джакония
Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона»
Новости партнеров
Новости партнеров