Как часто вы очищаете раздел «Другое» в смартфоне? От этого зависит скорость устройства

Как часто вы очищаете раздел «Другое» в смартфоне? От этого зависит скорость устройстваЭксперт посоветовал делать это раз в месяц
Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония рассказал, как справиться с замедлением работы смартфона.
Фото: Techradar.com
Он посоветовал ежемесячно проверять загруженность раздела «Другое» на Android и очищать кэш. Он отметил, что объём свободной памяти на смартфоне — главное условие нормальной скорости работы.
По словам эксперта, память делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя нужна для хранения данных, внешняя — для многозадачности.
Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел "Другое". Здесь спрятаны системные и сохраненные файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере — и объем свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц.