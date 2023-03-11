Как часто вы очищаете раздел «Другое» в смартфоне? От этого зависит скорость устройства

Он посоветовал ежемесячно проверять загруженность раздела «Другое» на Android и очищать кэш. Он отметил, что объём свободной памяти на смартфоне — главное условие нормальной скорости работы.

По словам эксперта, память делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя нужна для хранения данных, внешняя — для многозадачности.