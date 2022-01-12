Как с вашего смартфона могут украсть данные при помощи стороннего зарядного устройства

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Как с вашего смартфона могут украсть данные при помощи стороннего зарядного устройстваМожет быть и такое
Как сообщил исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев, хакеры научились воровать персональную информацию из смартфонов с помощью USB-кабеля.
По словам эксперта, теоретически в кабель или зарядку могут встроить устройство для онлайн-передачи данных. Поэтому лучше использовать свои зарядные устройства либо собственный power bank.
Как заметил Чебышев, главный риск использования чужих зарядок заключается в том, что вы никогда не знаете, какое оборудование находится за розеткой на зарядной станции.
«Если к такой зарядной станции подключён смартфон в разблокированном состоянии, то злоумышленники могут получить доступ к файлам на смартфоне, в том числе к защищённым хранилищам, где могут храниться фотографии и личные конфиденциальные данные. В некоторых случаях мошенники могут установить вредоносное ПО на смартфон, подключённый через USB-кабель», — предупредил эксперт.
Источник: РИА Новости