Как долго Apple выпускает новые iOS на iPhone?
В сети появилось интересная инфографика, демонстрирующая количество обновлений для всех моделей iPhone, начиная с самой первой и заканчивая новейшим iPhone 12 Pro Max. Как оказалось, в линейке фирменных смартфонов Apple были устройства, которые стабильно обновлялись на протяжении 6 лет. К ним относятся iPhone 5S, iPhone 6S/6S Plus и оригинальный iPhone SE. Не “забывала” компания и о более старых устройствах: iPhone 4S и iPhone 5 получали обновления на протяжении пяти лет! Многие ли Android-смартфоны могут “похвастаться” столь долгой нативной поддержкой?
Напомним, что на сегодняшний день самыми последними моделями смартфонов Apple являются iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Устройства из коробки работают под управлением iOS 14. Как долго компания будет поддерживать их — время покажет.