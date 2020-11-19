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Сегодня 16:34

Как долго Apple выпускает новые iOS на iPhone?

Оказалось, что очень долго
Среди любителей гаджетов Apple распространено мнение, что девайсы компании выгодно покупать хотя бы потому, что она поддерживает их программными обновлениями как можно дольше. То, что те же ноутбуки MacBook Pro 2012 года выпуска получали обновления вплоть до 2020 года — это мы обсудим как-нибудь в другой раз. Сегодня же хотелось бы рассказать, как долго Apple выпускает новые версии iOS на iPhone?

В сети появилось интересная инфографика, демонстрирующая количество обновлений для всех моделей iPhone, начиная с самой первой и заканчивая новейшим iPhone 12 Pro Max. Как оказалось, в линейке фирменных смартфонов Apple были устройства, которые стабильно обновлялись на протяжении 6 лет. К ним относятся iPhone 5S, iPhone 6S/6S Plus и оригинальный iPhone SE. Не “забывала” компания и о более старых устройствах: iPhone 4S и iPhone 5 получали обновления на протяжении пяти лет! Многие ли Android-смартфоны могут “похвастаться” столь долгой нативной поддержкой?

Напомним, что на сегодняшний день самыми последними моделями смартфонов Apple являются iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Устройства из коробки работают под управлением iOS 14. Как долго компания будет поддерживать их — время покажет.