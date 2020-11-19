Как долго Apple выпускает новые iOS на iPhone?

Среди любителей гаджетов Apple распространено мнение, что девайсы компании выгодно покупать хотя бы потому, что она поддерживает их программными обновлениями как можно дольше. То, что те же ноутбуки MacBook Pro 2012 года выпуска получали обновления вплоть до 2020 года — это мы обсудим как-нибудь в другой раз. Сегодня же хотелось бы рассказать, как долго Apple выпускает новые версии iOS на iPhone?