Как должны измениться смартфоны в 2022 году, чтобы стать более полезными для пользователей

Поддержка ПО

По мнению экспертов портала, производители смартфонов должны внедрить расширенную поддержку ПО. Зачастую она распространяется только на флагманы, а владельцы бюджетных устройств остаются без обновления программ и должной безопасности.

Даже если телефон новый, но не является приоритетным для вендора, такое устройство не будет получать обновления. Первым о расширенной поддержке, опять же, флагманских телефонов, заявила Samsung. Nokia, Vivo, Oppo, Xiaomi и OnePlus утверждали, что будут поддерживать все устройства, но оказалось, что это маркетинговая уловка.

Комплектация

Эксперты Android Authority также заявили, что в 2022 году производителям стоит вернуть комплектные зарядные устройства. Первой от них отказалась Apple, когда выпустила iPhone 12, за ней это сделала Samsung в своих флагманах.

Корпорации утверждают, что заботятся об экологии, но, по мнению портала, на самом деле это желание заработать на покупке дополнительных устройств.

Единый тип быстрой зарядки

В Android Authority уверены, что нельзя, чтобы на рынке были различные «фирменные» стандарты быстрых зарядок, необходимо вводить единый стандарт. По мнению экспертов, пользователь не должен зависеть от стандарта зарядки, принятого только для устройства, которое он приобрёл. Должен быть общий и единый стандарт.

Кроме того, эксперты уверены, что основные производители — Google, Samsung и Apple — должны внедрить поддержку более быстрой зарядки. В то время как китайские вендоры предлагают зарядки мощностью до 120 Вт, Samsung Galaxy S21 Ultra поддерживает зарядку лишь до 25 Вт, iPhone 13 Pro Max — до 27 Вт, а Pixel 6 Pro — до 30 Вт. Эту практику необходимо прекращать.

Развитие складных устройств

Мировым поставщиком складных смартфонов является Samsung. Кроме неё свои складные устройства представили китайские вендоры — Xiaomi, Huawei и Oppo. Но их смартфоны доступны только в Китае, поэтому Samsung всё равно остаётся единственной компанией, предлагающей складные телефоны по всему миру.

Эксперты портала призывают всех производителей выходить на мировой рынок.

Отказ от «камер-заглушек»

С камерами связано наибольшее количество маркетинговых уловок. Сейчас наблюдается устойчивая тенденция к внедрению в смартфоны большого количества модулей камер, большая часть которых не нужна.

Редакция Android Authority призывает вендоров обратить внимание на эту проблему и не встраивать такое количество камер, которое для большинства пользователей не имеет смысла, а лучше использовать это пространство для размещения более крупного основного сенсора или более ёмкого аккумулятора. Также отказ от «камер-заглушек» позволит сделать блок камер менее массивным.

К тому же большинство устройств не нуждаются в макромодуле — качества в приближённых фото можно добиться с помощью хорошей ультраширокоугольной камеры, оснащённой автофокусом.