Как элементарно сломать браузер Safari на iPhone на базе iOS 16

Сообщается, что при попытке ввести в поиск определённые слова, Safari на iOS 16 аварийно завершает свою работу. Причём после этого повторный поиск становится невозможным — пользователю придётся запустить другой браузер или вовсе пользоваться другим устройством.

В список «запретных» слов входят все те, которые начинаются на «tar», «bes», «wal», «wel», «old», «sta», «pla» и некоторых других трёхбуквенных сочетаний. А это значит, что пользователи, например, не смогут загуглить «oldboy» или «best wallpapers».

На данный момент известно, что проблема встречается на iPhone под управлением iOS16, 16.1, 16.1.1 и 16.2 beta. В Apple заявили, что знают о проблеме и активно над ней работают.