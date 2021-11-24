Как избавиться от подтормаживания смартфона

Отмечается, что через определенное время после приобретения смартфона он может начать тормозить. И помочь избавиться от этого пользователю может очистка памяти устройства.

Назаренко рассказал, что в смартфоне может быть три типа памяти: оперативная, внутренняя и внешняя. В первую выгружатся все открытые программы, а также сама операционная система. Ее особенностью является невозможность удаления программ и ОС, поскольку это повлечет за собой сбой в работе устройства.

“Метод борьбы за свободу в оперативной памяти только один: одновременно запускать только те приложения, которые действительно нужны в этот момент, и с некоторой периодичностью перезагружать или выключать на некоторое время смартфон, чтобы очистить оперативную память”, — сообщил эксперт.

Что касается внутренней памяти, она, как правило, забита обновлениями ОС и тяжеловесными данными разных приложений, к примеру мессенджеров. Очистить ее можно лишь владея определенными навыками.