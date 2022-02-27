Как избежать блокировки iPhone в России, если Apple на это решится

Чтобы айфон не превратился в бесполезную вещицу, Маришин посоветовал отключить автоматические обновления. Он отметил, что это обезопасит пользователей не только от санкций, но и от сбоев в работе телефонов.

Эксперт отметил, что часто именно автоматическое обновление становится причиной сбоев из-за неготовности устройства. После этого телефон может просто не включиться.

Также Маришин вспомнил санкции 2014 года, когда решением американского правительства Apple обязали заблокировать работу App Store в Крыму. Но, по его словам, компания подходит к требованиям государств деликатно: старается выполнять законы и при этом не нарушать права пользователей. «Обычно находят правильные решения, которые не нарушают законодательные требования, права пользователей и стремятся сохранить лояльность пользователей», — подчеркнул Дмитрий Маришин.