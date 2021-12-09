Как изменятся цены флагманских смартфонов Samsung в 2022 году

Стоить будут так же, как и в этом

Издание SamMobile опубликовало цены на флагманские смартфоны Samsung на 2022 год. Отмечается, что разница в стоимости между этими устройствами в младшей версии и Galaxy S21 составит не более $100.