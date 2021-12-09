Как изменятся цены флагманских смартфонов Samsung в 2022 году

Телефоны
Сегодня в 14:53
1 мин.
Как изменятся цены флагманских смартфонов Samsung в 2022 годуСтоить будут так же, как и в этом
Издание SamMobile опубликовало цены на флагманские смартфоны Samsung на 2022 год. Отмечается, что разница в стоимости между этими устройствами в младшей версии и Galaxy S21 составит не более $100.
Издание утверждает, что смартфоны Galaxy S22 будут стоить порядка $800. Такая же цена была на Galaxy S21 в младшей версии — 8+128 ГБ. А на Galaxy S21 FE — $700.
Также стоит напомнить, что цены на Galaxy S21 в России были следующие: 74990 рублей за версию на 128 ГБ и 79990 рублей — с 256 ГБ; стоимость Galaxy S21+ — 89990 рублей с 128 ГБ и 94990 рублей — с 256 ГБ. Galaxy S21 Ultra со 128 ГБ — 109990 рублей, на 256 и 512 ГБ — 114990 и 127990 рублей.
Galaxy S22 являются прямыми конкурентами смартфонов iPhone 13.
Источник: SamMobile