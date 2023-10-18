Как много россиян хотят купить новейшие iPhone 15

В опросе приняли участие 2000 мужчин и женщин старше 18 лет из разных регионов России. Результаты исследования показали, что только 38% респондентов хотят купить iPhone последнего поколения.

Оставшиеся 62% не стремятся обновлять свой текущий гаджет. Главной причиной такого выбора стала высокая стоимость iPhone 15, начальная цена которого составляет 120 тыс рублей.

Многие россияне также отметили, что планируют приобрести смартфоны других брендов или довольны своими текущими моделями.

Тем не менее, среди тех, кто всё же хочет купить новый iPhone, основной мотивацией стали новые функции и возможности устройства.

Некоторые респонденты также выразили желание обновить свой старый смартфон, который стал работать хуже.