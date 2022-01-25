Как мобильные приложения могут следить за пользователем при помощи рекламы

По словам Михайловой, такие трекеры используются и в поисковых системах — «Яндексе», Google и соцсетях, в частности, Facebook — для сбора информации о пользователях и формировании рекламных предложений. При этом трекеры сами по себе безопасны, потому что передают обезличенные данные.

Но когда они используются в приложениях, появляется опасность слежки за пользователем: приложения для более точечной продажи информации могут отслеживать MAC–адреса, GPS-данные и другую персональную информацию.

В свою очередь, это создаёт опасность установки на смартфон «сталкерских» приложений-шпионов, таких как Nidb, iSpyoo, Spyfone, TheTruthSpy, Copy9, KidsGuard и pcTattleTale и подобных. При этом стоит учитывать, что Россия — одна из стран с наибольшим количеством уставленного мошеннического и шпионского ПО.

«Самый большой риск для пользователя представляет непосредственно сталкерское ПО — оно позволяет не только в реальном времени следить за перемещением мобильного устройства, но и снимать скриншоты, перехватывать сетевую активность и собирать другую пользовательскую информацию», — предупреждает эксперт.