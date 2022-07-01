Как мошенники могут следить за вами через смартфон

Чтобы заполучить данные от банка, злоумышленники звонят потенциальной жертве от лица сотрудников банка и убеждают установить на смартфон программу для удалённого доступа. Предлог — защита от несанкционированного снятия денег со счёта.

Благодаря установке программы удалённого доступа, мошенники видят, какие данные пользователь вводит на странице авторизации банка, считывают смс-код для подтверждения входа и спокойно проходят процедуру аутентификации. Результат предсказуем — кража денег с банковского счёта жертвы.

По такой же схеме мошенники действуют, когда связываются с будущей жертвой в Skype. Они узнают, клиентом какого банка является пользователь, просят открыть доступ к экрану смартфона при звонке. Звтем всё происходит по первой схеме.

«Эта схема была актуальна пару лет назад. Потом, видимо, себя изжила в свете информированности населения. А сейчас снова стала активно использоваться злоумышленниками – мы наблюдаем тренд в июне. Регулярное возвращение к старым схемам можно считать творческим кризисом телефонных мошенников», — отметил Овчинников.