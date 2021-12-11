Как мошенники могут украсть деньги с телефона

По словам Михайловой, в приложения могут вписываться специальные трояны, отправляющие пользовательские данные злоумышленникам. Причём даже официальные приложения впоследствии могут заразиться вирусами и стать шпионами. Таким образом они могут списывать деньги.

Нередко это происходит потому, что пользователи дают приложениям разрешения на использование не совсем прозрачных «Специальных возможностей», из-за чего на смартфоне могут появиться такие опасные зловреды, как Cloak and Dagger, Clickjackin, автоматические загрузчики шпионского ПО и т.п. Благодаря этим разрешениям, хакерские приложения могут подписывать номер пользователя на получение СМС-рассылок и других платных услуг, о которых владелец устройства и не догадывается.

Во избежание этого, необходимо устанавливать на смартфон антивирусы. Это поможет контролировать качество интернет-трафика, блокировать угрозы, утечки и защитит от фишинга.