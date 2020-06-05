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Как может выглядеть iPhone в 2021 году
Речь об iPhone 13
Сайт Macotakara опубликовал изображения, благодаря которым стало известно, как может выглядеть iPhone в 2021 году. Речь об iPhone 13, однако отметим, что на данный момент Apple все еще не представила iPhone 12.
Известно, что специалисты реализовали данный макет, основываясь на чертежах так называемого iPhone 13, который американская компания может представить уже в 2021 году. Так, судя по макету, смартфон может получить дисплей на 5,5 дюймов, небольшой корпус, а также порядка пяти модулей камеры.
Предполагается, что данный макет был сконструирован на базе ранней информации, в связи с чем он может быть одним из нескольких десятков вариантов внешнего вида iPhone 13. Из особенностей, у макета отсутствует фирменный “козырек” на передней панеле, имеется встроенная в экран селфи-камера, а вместо разъема Lightning он получил USB Type-C.