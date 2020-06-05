Как может выглядеть iPhone в 2021 году

Предполагается, что данный макет был сконструирован на базе ранней информации, в связи с чем он может быть одним из нескольких десятков вариантов внешнего вида iPhone 13. Из особенностей, у макета отсутствует фирменный “козырек” на передней панеле, имеется встроенная в экран селфи-камера, а вместо разъема Lightning он получил USB Type-C.