Как можно попытаться просушить смартфон дома, чтобы не отдавать в сервис

Можно попытаться просушить устройство дома без похода в сервисный центр. По словам Голицыной, правильно сразу отнести смартфон к специалистам, но если это сделать не получается, некоторые процедуры можно провести самостоятельно.

Если позволяет конструкция, нужно, прежде всего, снять батарею, чехол, защитное стекло, чтобы попавшая внутрь влага высохла как можно быстрее. Потому что после намокания устройства реагировать необходимо «молниеносно».

Капли воды следует протирать мягкой тканью или бумажными салфетками, чтобы не допустить поломки деталей; феном сушить нельзя, чтобы отдельные компоненты не расплавились. Телефон нельзя оставлять на солнце, чтобы не выгорели пиксели.

Голицына отметила, что после намокания и попыток просушить смартфон, его нужно оставить в тёплом помещении, но не включать как минимум сутки, пока не испарится вся влага. Это может коснуться и защищённых от влаги флагманов: вода может просочиться через трещины.