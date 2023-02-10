Как не допустить взрыва аккумулятора смартфона

Как не допустить взрыва аккумулятора смартфонаРассказал эксперт
Киберэксперт Сергей Вакулин рассказал, как не допустить взрыва аккумулятора.
Фото: Pcmag.com
По словам специалиста, самый главный негативный для батареи смартфона фактор — природа. Смартфон нельзя оставлять на подоконнике, где могут быть прямые солнечные лучи: это может привести к вздутию и даже взрыву батареи. В целом температура аккумулятора не должна превышать 40 градусов тепла и не должна падать ниже 15 градусов мороза.
Также Вакулин отметил, что главные комплектующие смартфона, привязанные к батарее, — процессор и оперативная память. Если запускать на смартфоне тяжёлые игры, которые приводят к перегреву аккумулятора, и если устройство действительно перегреется, его следует сразу выключить и очистить оперативную память.
Потому что при длительном использовании аккумулятора при высокой температуре можно спровоцировать взрыв батареи.
При запуске мощных игр или приложений идёт прямое воздействие на процессор и оперативную память. Если аккумулятор начинает сильно нагреваться, то необходимо незамедлительно прекратить использование приложения и очистить ОЗУ (оперативную память). При долговременном использовании смартфона в нагревающем виде, это может привести не только к поломке самого смартфона, но и даже взрыву аккумулятора.