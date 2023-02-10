Как не допустить взрыва аккумулятора смартфона

По словам специалиста, самый главный негативный для батареи смартфона фактор — природа. Смартфон нельзя оставлять на подоконнике, где могут быть прямые солнечные лучи: это может привести к вздутию и даже взрыву батареи. В целом температура аккумулятора не должна превышать 40 градусов тепла и не должна падать ниже 15 градусов мороза.

Также Вакулин отметил, что главные комплектующие смартфона, привязанные к батарее, — процессор и оперативная память. Если запускать на смартфоне тяжёлые игры, которые приводят к перегреву аккумулятора, и если устройство действительно перегреется, его следует сразу выключить и очистить оперативную память.

Потому что при длительном использовании аккумулятора при высокой температуре можно спровоцировать взрыв батареи.