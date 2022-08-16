Как неожиданно и приятно: Google выпустила финальную версию Android 13 почти на месяц раньше обычного

Произошло это заметно раньше обычного. Для сравнения, в Android 12 и 11 вышли 4 октября 2021-го и 8 сентября 2020-го соответственно. Релиз нынешней же версии состоялся 15 августа.

На данный момент обновить своё устройство до актуального Android могут исключительно владельцы смартфонов самой Google. И даже тут есть ограничения: апдейт доступен лишь пользователям поколений Pixel 4 (Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4A и Pixel 4A 5G), Pixel 5 (Pixel 5 и Pixel 5A) и Pixel 6 (Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6A).

Отметим, что ранее в Сети ходили слухи, что первыми смартфонами, которые получат Android 13, станут Google Pixel 7 и Google Pixel 7 Pro. Их полноценный выход намечен лишь на октябрь 2022 года.