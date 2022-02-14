Как обезопасить себя от взлома мессенджеров и банковских приложений при потере смартфона

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Как обезопасить себя от взлома мессенджеров и банковских приложений при потере смартфонаК таким вещам стоит относиться максимально серьёзно
Потеря смартфона опасна хотя бы тем, что там хранятся личные данные, которые могут быть использованы злоумышленниками. О том, как обезопасить себя в таком случае, рассказала эксперт компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая.
По словам специалиста, воры используют различные методы монетизации добытых телефонов. Например, они взламывают данные банковской карты, в том числе используя для этого SIM-карту, находящуюся в девайсе.
Имеет смысл установить PIN-код для SIM-карты. Это мера защищает от мошеннических действий с вашей сим-картой при её использовании на других устройствах. Для некоторых сервисов злоумышленнику достаточно владеть только номером телефона, чтобы получить доступ к учётной записи. Например, мессенджерам достаточно подтверждения номера телефона.
Екатерина Рудая
При этом Рудая также напомнила, что можно разом выйти из всех аккаунтов. Для этого в соцсетях, почтовых сервисах и мессенджерах есть специальная кнопка «Выйти со всех устройств».
Источник: Прайм