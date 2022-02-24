Как OnePlus, но в другом корпусе: представлены флагманские смартфоны Oppo Find X5

Как OnePlus, но в другом корпусе: представлены флагманские смартфоны Oppo Find X5И со своим процессором для фото
Внешне Find X5 Pro очень сильно напоминает X3 Pro за счёт своего изогнутого корпуса. При этом в основу аппарата лёг флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1, дополненный специальным фотопроцессором MariSilicon X собственной разработки. Разрешение основной камеры здесь — 50 Мп.
Младшая версия получила чип Snapdragon 888 вместо флагманского решения от Qualcomm. Зато процессор для обработки фотки достался аппарату от Pro-версии.
Сообщается также, что младшая модель получила 6,5-дюймовый FullHD OLED-дисплей, в то время как старшая — 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц. Оперативной памяти в смартфонах 8 и 12 ГБ соответственно.
По своей сути, обе новинки представляют из себя флагманы OnePlus, но с небольшими отличием — во внешнем виде.