Как OnePlus, но в другом корпусе: представлены флагманские смартфоны Oppo Find X5

Внешне Find X5 Pro очень сильно напоминает X3 Pro за счёт своего изогнутого корпуса. При этом в основу аппарата лёг флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1, дополненный специальным фотопроцессором MariSilicon X собственной разработки. Разрешение основной камеры здесь — 50 Мп.

Младшая версия получила чип Snapdragon 888 вместо флагманского решения от Qualcomm. Зато процессор для обработки фотки достался аппарату от Pro-версии.