Как подключить защиту от продажи номера МегаФон за неуплату

О новой услуге сказано на официальном сайте «Мегафона». Услуга называется «Добровольная блокировка номера» и предоставляется бесплатно на срок до 180 календарных дней. Она нужна, чтобы оградить абонента при долгом неиспользовании номера, от его деактивации и последующей продажи.

Чтобы активировать услугу, нужно обратиться в любой салон «Мегафона», сообщить, что нужно заблокировать номер на период вахтовой работы и предоставить соответствующий документ.

Отмечается, что услуга действует ровно 180 дней и по истечении этого срока отключится автоматически. При подключении услуги можно установить более ранний срок разблокировки номера. Это можно сделать в приложении «Мегафон» или по бесплатному номеру 0500 — с номера МегаФона, *0500 — с номера другого оператора.

Сообщается также, что подключать услугу можно неограниченное количество раз.