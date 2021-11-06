Как понять, что смартфон взломан или заражён вирусом

Поэтому они вполне могут попытаться взломать телефон обычного человека и заразить его шпионом для воровства конфиденциальных данных. В такой ситуации смартфон может начать вести себя «неадекватно». Какими могут быть признаки взлома, рассказал заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим

Первый признак взлома — незапланированное списание средств. И если пользователь обнаружил подозрительное «таяние» баланса, это может быть именно взлом. Другой признак — внезапные проблемы с антивирусом, которых раньше не было. Автоматическое отключение и невозможность повторного запуска таких приложений может говорить о взломе и заражении вирусами.

Кроме этого, по словам эксперта, на устройстве могут самопроизвольно устанавливаться неизвестные приложения, которые невозможно закрыть или удалить. При попытке отключения они либо самостоятельно загружаются вновь, либо продолжают работать дальше.

Также одним из «симптомов» взлома смартфона является быстрый расход заряда батареи. Как правило, на это влияют троянцы или кейлоггеры, фоновая активность которых повышает нагрузку на аккумулятор.