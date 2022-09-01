Как понять, что ваш смартфон уже взломан

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Как понять, что ваш смартфон уже взломанОбъяснил эксперт
Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов объяснил, как понять, что ваш смартфон взломали.
По словам эксперта, на взлом устройства могут указывать СМС-сообщения, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Также это могут быть сообщения о смене пароля без ведома пользователя.
Привести к подобной ситуации могут простой, а потому небезопасный пароль на смартфоне, переход по неизвестной ссылке, а также игнорирование сигналов антивирусной программы.
Для защиты Мясоедов посоветовал установить в гаджете официальный антивирус и VPN для безопасного подключения к публичным Wi-Fi сетям. Но прежде всего — обнулить смартфон до заводских настроек.
Если возникли малейшие подозрения, что ваш телефон скомпрометирован, обратитесь к вашему сотовому оператору за выпиской звонков и интернет-сессий. Сопоставьте данные с вашими действиями.
Павел Мясоедов
Директор компании «ИТ-Резерв»