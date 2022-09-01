Как понять, что ваш смартфон уже взломан

По словам эксперта, на взлом устройства могут указывать СМС-сообщения, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Также это могут быть сообщения о смене пароля без ведома пользователя.

Привести к подобной ситуации могут простой, а потому небезопасный пароль на смартфоне, переход по неизвестной ссылке, а также игнорирование сигналов антивирусной программы.

Для защиты Мясоедов посоветовал установить в гаджете официальный антивирус и VPN для безопасного подключения к публичным Wi-Fi сетям. Но прежде всего — обнулить смартфон до заводских настроек.