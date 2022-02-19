Как понять, что за вашим смартфоном следят

Самыми простыми признаками являются перегрев смартфона в состоянии покоя, внезапная и неравномерная разрядка батареи. Кроме этого, признаком слежки могут быть внезапные зависания, причина которых непонятна. При этом эксперт отметил, что нельзя такое поведение устройства воспринимать исключительно как взлом.

Также о слежке могут свидетельствовать требования приложениями тех доступов к устройству, которые им не нужны для выполнения задач. Если приложения требуют доступ к камере, микрофону, данным, хранящимся на смартфоне, это тоже должно насторожить.

Опасно и когда приложения используют геолокацию. Они могут требовать доступа или подключаться не только к GPS, но и контролировать сотовые данные и подключения к различным сайтам.

«Подобные разрешения открывают посредством автоматизированного решения доступ к вашим персональным данным, которые могут агрегироваться в базах. Последующая судьба таких данных может быть весьма разнообразной», — отметил Кашкин.