Как правильно избавиться от старого смартфона

По его словам, телефон не стоит выбрасывать в мусор вместе с бытовыми отходами. В составе устройства есть токсичные вещества, которые опасны и для человека, и для окружающей среды. Это пластик, металлы из аккумулятора, полимерные материалы, и многое другое, что может всерьёз навредить экологии.

Эксперт посоветовал три варианта, как поступить со старым смартфоном. По его мнению, телефон можно сдать в сервисный центр, где устройство разберут на комплектующие. Это можно сделать в случае бессмысленного восстановления смартфона, из-за стоимости ремонта и цены нового гаджета.

Также смартфон можно сдать в пункт приёма вторсырья. Кроме этого, эксперт посоветовал попробовать обменять старое устройство по программе трейд-ин. «В первом случае необходимо найти пункт приёма вторсырья в вашем городе, где примут телефон для последующей переработки компонентов. Во втором – выяснить условия программы трейд-ин в пункте продажи электроники, куда вы собираетесь отдать телефон. Условия могут отличаться и меняться со временем, поэтому узнать их можно либо непосредственно на месте, либо на сайте ритейлера», — отметил Кузьменко.