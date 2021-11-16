Как правильно отогреть замерзший смартфон

Так, по словам эксперта, эксплуатация смартфона на морозе уменьшает срок службы. Самым уязвимым является аккумулятор аппарата, так как он работает на базе электрохимической реакции. Так, в холодных условиях процессы внутри батареи происходят медленнее. В то же время, процент заряда стремительно падает. Решается эта проблема путем снижения потребляемой мощности. Сделать это можно, к примеру, выключив неиспользуемые опции.

Негативным для устройства фактором является возникновение конденсата и влажности.

“Поскольку речь идет об электронном устройстве, то такие внешние факторы могут быть для него критическими, вплоть до выхода из строя. Рекомендуется использовать специальные защитные силиконовые чехлы. За счет низкой теплопроводности силикон позволит минимизировать перепад температур между смартфоном и окружающей средой, а значит, и образование конденсата”, — поделился специалист.

После возвращения смартфона в теплые условия нельзя сразу ставить его на зарядку. Так, необходимо оставить его на 30 минут во включенном состоянии, что позволит ему нагреться до комнатной температуры.