Как с помощью смартфона обнаружить жучок

По словам Бедерова, в современных смартфонах установлено множество различных датчиков. С их помощью можно «прощупать» проводку в полости стен или мебели. Также магнитные сенсоры и инфракрасные датчики могут обнаружить жучки или скрытые камеры.

Эксперт отметил, что для подобной проверки не нужно обладать специальными знаниями и навыками, достаточно скачать нужное приложение. К тому же такую проверку проводят в помещениях перед политическими и бизнес-встречами.

«Они позволяют находить проводку внутри полостей стен или мебели, а также визуально обнаруживать характерный блеск объектива скрытой видеокамеры. Кроме этого, на наших смартфонах есть целый «букет» различных антенн для анализа сетей. Это позволяет нам проводить исследование локальных и Wi-Fi-сетей, чтобы выявлять в их составе подключённые камеры наблюдения», — рассказал Бедеров.