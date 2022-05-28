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Как сделать, чтобы смартфон меньше расходовал интернет

Объяснил эксперт по телекоммуникациям
Эксперт по телекоммуникациям Сергей Половников назвал один из простых способов экономии мобильного трафика на смартфоне.
Как сделать, чтобы смартфон меньше расходовал интернет

По его словам, простое листание страниц и чтение новостей в интернете на трафик особо не влияет, но пребывание на таких ресурсах, как «Дзен», VK, Rutube, YouTube, а также онлайн-кинотеатрах, «съедает» трафик значительно. Экономить не получится, если не подключить различные опции, предлагаемые операторами.

Самый простой способ — изменить тарифный план. Сейчас существуют специальные тарифные планы для посещения мессенджеров, соцсетей или кинотеатров. А некоторые операторы предлагают безлимит.

«Мобильные операторы предлагают много разных опций, в том числе безлимитный трафик для определённого приложения или соцсети. Например, для Telegram или интернет-кинотеатра. Наконец, всегда можно подключиться к городскому Wi-Fi, но там скорость будет небольшой», — отметил специалист.

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