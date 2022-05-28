Как сделать, чтобы смартфон меньше расходовал интернет

По его словам, простое листание страниц и чтение новостей в интернете на трафик особо не влияет, но пребывание на таких ресурсах, как «Дзен», VK, Rutube, YouTube, а также онлайн-кинотеатрах, «съедает» трафик значительно. Экономить не получится, если не подключить различные опции, предлагаемые операторами.

Самый простой способ — изменить тарифный план. Сейчас существуют специальные тарифные планы для посещения мессенджеров, соцсетей или кинотеатров. А некоторые операторы предлагают безлимит.

«Мобильные операторы предлагают много разных опций, в том числе безлимитный трафик для определённого приложения или соцсети. Например, для Telegram или интернет-кинотеатра. Наконец, всегда можно подключиться к городскому Wi-Fi, но там скорость будет небольшой», — отметил специалист.