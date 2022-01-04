Как сэкономить заряд батареи смартфона

Он посоветовал изменить тему смартфона с яркой на тёмную. Тогда даже при стопроцентной яркости можно увеличить время работы аккумулятора на 40-45%. По словам Тимофеева, нужно проверять, какие приложения работают в режиме wakelock, фоновом, — расходуют заряд даже когда телефон находится в ожидании.

Для этого в смартфонах есть функция «Умный режим», с помощью которой можно ограничить расходование заряда приложениями, работающими в фоне, но которые редко используются. Как правило, эта функция включена по умолчанию, но в силу сбоя настроек может быть отключена.

Для её активации перейдите в Настройки — «Обслуживание устройства» — «Батарея» — «Другие настройки аккумулятора» — «Адаптивный режим аккумулятора». Либо можно вручную назначить статус энергопотребления каждому приложению.