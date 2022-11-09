Как сильно Apple снизит темпы производства iPhone 14 из-за падения спроса среди покупателей

О продажах iPhone 14 Plus говорить не стоит — судя по всему, уже в следующем году IT-гигант откажется от модели и не станет выпускать новое поколение. Но проблемы наблюдаются и у прочих устройств серии.

На фоне всего этого, Apple вполне серьёзно рассматривает возможность снижения числа выпущенных в 2022 году iPhone. Причём снижение будет достаточно серьёзным — по словам источников, близких к компании, речь может идти об отказе от 3 млн устройств.

Так, если раньше Apple планировала выпустить 90 млн новеньких iPhone 14 до конца 2022-го, то сейчас она сбавила свои аппетиты и планирует уложиться хотя бы 87 млн.