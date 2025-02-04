Как сильно iPhone SE (2025) отличается от предшественника — результаты фото-тестирования

Также опубликованы фото защитных чехлов, подтверждающие изменение размеров устройства. Судя по всему, смартфон станет ближе по габаритам к iPhone 13/14, но сохранит одиночную камеру.

Презентация iPhone SE (2025) ожидается в начале апреля. Majin Bu ранее точно предсказывал детали о iPad mini, iPhone 12 и браке iPhone 15, что делает его информацию весьма достоверной.