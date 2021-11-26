Как сильно подорожают смартфоны в России в 2022 году

Более того, эксперты уже начали предсказывать повышение цен на смартфоны в России в 2022-м. Причём рост может оказаться на уровне 15-17%, заявил вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

На первый квартал грядущего года рост может составить около 10%.

Напомним, что также ранее сообщалось о росте цен на автомобили в 2022 году. Причиной тому также называется дефицит микрочипов. Но вдобавок автоэксперты называют и «поломанную» логистику.

Автомобили, по их мнению, должны будут подорожать примерно на 10-20%.