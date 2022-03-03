Как сильно взлетели цены на технику Apple после остановки официальных продаж в России

MacBook почти за 1,5 млн рублей — теперь это данность

Накануне Apple объявила о прекращении продаж всей своей продукции в России. Вчера, например, не открылись даже авторизованные реселлеры, такие как re:Store. Но гаджеты бренда всё ещё можно приобрести.