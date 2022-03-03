Как сильно взлетели цены на технику Apple после остановки официальных продаж в России

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Как сильно взлетели цены на технику Apple после остановки официальных продаж в РоссииMacBook почти за 1,5 млн рублей — теперь это данность
Накануне Apple объявила о прекращении продаж всей своей продукции в России. Вчера, например, не открылись даже авторизованные реселлеры, такие как re:Store. Но гаджеты бренда всё ещё можно приобрести.
Их продажей занимаются различные несетевые магазины и частные продавцы. Правда, цены на товары стали заметно выше, чем раньше. Например, на Яндекс.Маркете можно обнаружить новенький MacBook Pro 16” на базе M1 Max за 1,3 млн рублей. Более простая модель, с 14-дюймовым дисплеем и с M1 Pro на борту стоит 340 тыс рублей.
Цена на iPhone также неприятно удивляют. iPhone 13 mini на 512 ГБ продают за 272 тыс рублей, в то время как iPhone 13 Pro Max на 256 ГБ обойдётся в 250 тыс рублей.
Отметим, что на момент написания материала, цена 1 доллара составляет 110 рублей.
Источник: MobiDevices