Как скоро Apple вернёт сборку iPhone 14 в Китае после бунта рабочих

Сообщается, что несмотря на то, что забастовки рабочих предприятия наконец-то завершились, оно сможет вернуться к своей основной деятельности лишь в конце декабря либо даже в начале января 2023 года.

Сейчас же компания занимается активным наймом новых сотрудников, а также их переобучением под нужды сборочной линии Apple.

Напомним, что ноябрьская забастовка в Foxconn началась из-за недовольства методами, которыми руководствовалось начальство завода для защиты от COVID-19. Ещё одной весомой проблемой были задержки зарплат.