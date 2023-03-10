Как скоро зарядка 0% - 100% за 15 минут в смартфонах станет стандартом

Как скоро зарядка 0% - 100% за 15 минут в смартфонах станет стандартомРассказал эксперт Сколтеха
Эксперт Сколтеха выразил мнение, что зарядка 0% - 100% за 15 минут в смартфонах станет стандартом к 2030 году. Руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов рассказал о своём видении будущего смартфонов.
Фото: Uswitch.com
По его словам, смартфоны будут становиться «всё тоньше и тоньше», а зарядка батареи с 0% до 100% будет осуществляться за 15 минут. Сиволобов также считает, что в будущем точки зарядки смартфонов будут размещать на остановках, в кафе, в такси. Причём это будут беспроводные зарядные станции. По словам эксперта, такое развитие техники и электроники он видит к 2030 году.
Он также отметил, что вырастет и скорость связи. По его мнению, скорость мобильной связи увеличится в 4,5 раза — до 100 мегабит в секунду и даже выше, что позволит пользователям стать «активной частью цифровой экосистемы».
Сиволобов считает, что и пользы от гаджетов станет больше. В смартфонах станет больше датчиков и сенсоров для измерения и контроля сахара в крови, температуры тела и других жизненно важных показателей.