Как спасти данные, если у вас украли смартфон

Специалист отметил, что в первую очередь на устройстве нужно установить сложный пароль, потому что если пароля нет или он слишком простой, злоумышленник сможет получить доступ практически ко всем данным. Также стоит потратить буквально пять лишних минут при настройке нового смартфона и установить пароль и биометрию.

В случае с биометрией, мошенник не только не сможет получить данные, но и не будет пытаться взломать смартфон, так как это слишком дорого.

К тому же стоит установить сервис определения местонахождения устройства. Это полезно и в случае кражи, и потери гаджета. Такой сервис или приложение позволит не только обнаружить устройство, но и стереть на нём всю информацию.

Муртазин рассказал и ещё об одном неочевидном моменте. По его словам, не каждый, кто найдёт потерянный смартфон, захочет им воспользоваться — немало и добросовестных людей. Для таких случаев нужно в настройках смартфона задать экстренные номера, которые можно активировать и при заблокированном телефоне, в том числе отправить СМС.

«Если смартфон имеет биометрию, то, скорее всего, ни к какой информации человек доступ не получит. На SIM-карте PIN-код зачастую не установлен, могут только воспользоваться SIM-картой. Если человек биометрию или пароль не установил или установил легко подбираемый пароль, то могут получить доступ ко всему, что внутри, украсть деньги, потому что люди, которые ставят простые PIN-коды в телефоне, и на банковские приложения тоже ставят их», — отметил Эльдар Муртазин.