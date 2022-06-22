Как спрятать номер телефона от мошенников

Речь идёт о виртуальном номере. Это удобно для регистрации на сайтах для избавления от опасений, что данные не утекут в руки мошенников или навязчивых маркетологов. Виртуальные номера доступны без сим-карты, не нужна мобильная связь, только интернет.

Существует два варианта получения такого номера. Первый — бесплатные сервисы подмены настоящего кода страны и номера. Но переписка в них часто имеет открытый доступ в интернете. Поэтому такой вариант хорош для сиюминутной регистрации на каком-либо сайте, если нет альтернативы.

Второй вариант — виртуальный номер можно купить у операторов связи.