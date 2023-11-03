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21:45, 03 ноября 2023
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Как-то быстро: в России подешевела младшая модель iPhone 15

В среднем на 30%

Российские цены на iPhone 15 снизились до 86 тысяч рублей. В России заметили снижение цен на базовую модель в линейке iPhone 15.

Как-то быстро: в России подешевела младшая модель iPhone 15

© Apple.com

На старте продаж, после презентации устройства, магазины отдавали смартфон с постоянной памятью 128 ГБ за 125-170 тысяч рублей. Теперь же цены в среднем снизились на 30%, до 86 тысяч.

Напомним, младшая модель, iPhone 15, получила 6,1" OLED-дисплей с «островком» Dynamic Island, чип A16 Bionic, 6 гигабайт ОЗУ. Смартфон оснащён двойной камерой с объективами разрешением 48 и 12 Мп, двукратным оптическим зумом. Также модель имеет аккумулятор ёмкостью 3349 мАч.

«Смартфон презентовали всего пару месяцев назад, но уже сейчас стоимость устройства на российском рынке значительно снизилась», — подчеркнули авторы издания Hi-Tech Mail.ru.

Источник:Hi-Tech Mail.ru
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