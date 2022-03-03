Как у вас могут украсть данные со смартфона на улице и в транспорте

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Как у вас могут украсть данные со смартфона на улице и в транспортеПросто подглядывая через плечо
Эксперт по кибербезопасности компании ESET Джейк Мур посоветовал пользователям никогда не оставлять смартфон без присмотра в людных местах.
По его словам, для кражи паролей и других персональных данных мошенники могут использовать низкотехнологичные способы, например, банальное подсматривание через плечо. И такой способ может быть даже эффективнее, чем попытка взлома телефона.
Как отметил Мур, злоумышленникам в этом могут помочь уведомления на экране устройства. В связи с этим эксперт порекомендовал быть внимательнее при входе в аккаунт в общественных, людных местах. Также он посоветовал оглядываться, чтобы понять, есть ли среди присутствующих те, кто пытается за вами следить.
«Не работайте в переполненных самолётах, поездах, аэропортах, вестибюлях отелей. Или, по крайней мере, работайте спиной к стене», - предупредил эксперт.
Источник: Газета.ru