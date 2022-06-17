Как установить Android 12 на неподдерживаемые Xiaomi Mi 8 и Mi 10 Lite 5G

Исключением не стали и Sony Xperia XZ2, XZ2 Premium, XZ2 Compact, Xperia XZ3, а также Xiaomi Mi 8 и Mi 10 Lite 5G. Так, официально на них нельзя скачать Android 12.

Но как это часто бывают в мире Android-смартфонов, есть альтернативные способы достичь желаемого. Так, накануне команда, разрабатывающая LineageOS 19, адаптировала систему под вышеперечисленные девайсы.

Стоит отметить, что установка на свой смартфон кастомной прошивки — дело достаточно рискованное. В худшем случае ваш телефон может превратиться «кирпич». Но если вы с разблокированным загрузчиком и TWRP на «ты», то можете попробовать обновить свой старый девайс до новейшего Android 12.