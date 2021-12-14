Как в Google Pixel: Oppo перейдёт на свой процессор обработки фото в новых смартфонах

Процессор совершает 18 триллионов операций в секунду, что позволяет поддерживать алгоритмы искусственного интеллекта, задействованные в работе устройства. Также MariSilicon X обеспечивает высокую энергоэффективность в 11,6 TOPS/Вт, не разряжая аккумулятор смартфона.

Новый процессор от Oppo построен по 6-нм техпроцессу, имеет многоуровневую архитектуру памяти и модуль обработки изображений. Благодаря этому устройство способно в режиме реального времени обрабатывать кадры во время ночной видеосъёмки в разрешении 4K с возможностью предварительного просмотра при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. MariSilicon X выйдет в первом квартале 2022 года в серии Find X.