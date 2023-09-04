Как в лучшие годы Apple: старт продаж Huawei Mate 60 Pro вызвал очереди к магазинам компании

3 сентября в смартфон начал продаваться как в онлайн-магазинах, так и в розничных точках компании. Те, кто оставлял предзаказ, могли забрать свой смартфон прямо в магазине.

Во многих городах перед магазинами Huawei образовались длинные очереди, что ещё раз подтверждает огромную популярность бренда.

Напомним, что ранее, 29 августа, компания объявила о достижении рекордной отметки в 100 млн проданных смартфонов серии Mate. Новинка же продолжает традиционный дизайн семейства и предлагает ряд инноваций, включая поддержку спутниковой связи.

Отметим, что старт продаж нового флагмана Huawei напомнил золотые времена Apple, когда люди готовы были провести ночь в очереди ради нового iPhone.