Как вам такое: «прозрачный» смартфон Nothing Phone (1) не выпустят на рынке США

Как вам такое: «прозрачный» смартфон Nothing Phone (1) не выпустят на рынке СШАИ всё из-за проблем с операторами
По словам представителей Nothing, причиной всему — невозможность договориться с местными операторами связи, а также сложности с оплатой их «дорогостоящих сертификаций». По той же причине Nothing Phone (1) не появится в Мексике и Канаде.
Хотя мы хотели бы предоставить Nothing Phone (1) сообществу по всему миру, мы сфокусировались на домашние рынки, включая Великобританию и Европу, где у нас есть прочные партнёрские отношения с ведущими местными операторами <...> У нас есть большие планы по запуску смартфона, поддерживаемого в США, в будущем <...> А пока, если читатели действительно хотят, чтобы Phone (1) был доступен в США как можно скорее, им следует позвонить своему оператору связи и сообщить о нас.
Стоит отметить, что при всём при этом первый в мире обзор Nothing Phone (1) вышел именно что на американском YouTube-канале за авторством Marques Brownlee.