Телефоны
Сегодня в 14:49
1 мин.

Как вам такое: «прозрачный» смартфон Nothing Phone (1) не выпустят на рынке США

И всё из-за проблем с операторами
В последние несколько месяцев в Сети начал наблюдаться необычный ажиотаж, поднимаемый вокруг первого смартфона компании Nothing. На фоне этого становится ещё интереснее тот факт, что производитель не будет выпускать устройство на американском рынке.
Как вам такое: «прозрачный» смартфон Nothing Phone (1) не выпустят на рынке США

По словам представителей Nothing, причиной всему — невозможность договориться с местными операторами связи, а также сложности с оплатой их «дорогостоящих сертификаций». По той же причине Nothing Phone (1) не появится в Мексике и Канаде.

Хотя мы хотели бы предоставить Nothing Phone (1) сообществу по всему миру, мы сфокусировались на домашние рынки, включая Великобританию и Европу, где у нас есть прочные партнёрские отношения с ведущими местными операторами <...> У нас есть большие планы по запуску смартфона, поддерживаемого в США, в будущем <...> А пока, если читатели действительно хотят, чтобы Phone (1) был доступен в США как можно скорее, им следует позвонить своему оператору связи и сообщить о нас.

Nothing

Стоит отметить, что при всём при этом первый в мире обзор Nothing Phone (1) вышел именно что на американском YouTube-канале за авторством Marques Brownlee.

Новости партнеров
Новости партнеров