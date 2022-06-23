Как вам такое: «прозрачный» смартфон Nothing Phone (1) не выпустят на рынке США

Хотя мы хотели бы предоставить Nothing Phone (1) сообществу по всему миру, мы сфокусировались на домашние рынки, включая Великобританию и Европу, где у нас есть прочные партнёрские отношения с ведущими местными операторами <...> У нас есть большие планы по запуску смартфона, поддерживаемого в США, в будущем <...> А пока, если читатели действительно хотят, чтобы Phone (1) был доступен в США как можно скорее, им следует позвонить своему оператору связи и сообщить о нас.