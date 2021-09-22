Как вернуть поиск по сайтам на iPhone вверх

Но это скорее не новый дизайн, а одно из непринципиальных отличий новой ОС от предыдущих версий. И если необходимо изменить положение поисковой строки в Safari, сделать это можно очень просто.

Для начала необходимо войти в раздел «Настройки». В нём нужно пролистать страницу до пункта Safari.