Как вернуть поиск по сайтам на iPhone вверх

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Как вернуть поиск по сайтам на iPhone вверхНа самом деле очень просто
Пользователи айфонов заметили, что после обновления операционной системы до iOS 15, в браузере Safari поисковая строка опустилась вниз. Для тех, кто привык к старому интерфейсу, это нововведение может оказаться неудобным.
Но это скорее не новый дизайн, а одно из непринципиальных отличий новой ОС от предыдущих версий. И если необходимо изменить положение поисковой строки в Safari, сделать это можно очень просто.
Для начала необходимо войти в раздел «Настройки». В нём нужно пролистать страницу до пункта Safari.
Затем необходимо выбрать меню «Вкладки». После этого нужно выбрать пункт «Одиночная вкладка». После этого поисковая строка в браузере вернётся на привычное место – наверх.