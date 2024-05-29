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Опубликовано 29 мая 2024, 07:08
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Как включить анимированные иконки в сторонних приложениях на iOS. Джейлбрейк не нужен

Но хоть взлом и не нужен, процесс не из легких
Исследователь Брайс Боствик нашел эксплойт в iOS, который позволяет разработчикам создавать анимированные иконки приложений.
Как включить анимированные иконки в сторонних приложениях на iOS. Джейлбрейк не нужен
© 9to5Mac

Этот метод использует официальное API системы для предоставления альтернативных иконок приложений, но обходит требование о том, что пользователь должен вручную подтверждать изменение иконки.

В обычной ситуации iOS требует, чтобы пользователь выбрал пользовательскую иконку в приложении, после чего система отображает подтверждающее уведомление.

Если система не может подтвердить, что это действие выполнил пользователь, изменение иконки отменяется. Таким образом, приложения не могут изменять свои иконки самостоятельно в фоновом режиме.

Боствик использовал частный метод для вызова API, что позволило устанавливать пользовательские иконки без необходимости подтверждения со стороны пользователя.

Как включить анимированные иконки в сторонних приложениях на iOS. Джейлбрейк не нужен
© 9to5Mac

Он также обманул систему, заставив iOS видеть приложение как активное даже в фоновом режиме. Это позволяет приложению автоматически изменять иконку в фоновом режиме в любое время.

Для демонстрации возможностей Боствик создал анимированные иконки, комбинируя несколько кадров.

Хотя идея сделать все иконки анимированными может показаться немного странной, исследователь считает, что было бы полезно позволить приложениям показывать короткие анимации при получении уведомлений.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone
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#IOS
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#Apple