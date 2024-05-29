Как включить анимированные иконки в сторонних приложениях на iOS. Джейлбрейк не нужен

Этот метод использует официальное API системы для предоставления альтернативных иконок приложений, но обходит требование о том, что пользователь должен вручную подтверждать изменение иконки.

В обычной ситуации iOS требует, чтобы пользователь выбрал пользовательскую иконку в приложении, после чего система отображает подтверждающее уведомление.

Если система не может подтвердить, что это действие выполнил пользователь, изменение иконки отменяется. Таким образом, приложения не могут изменять свои иконки самостоятельно в фоновом режиме.

Боствик использовал частный метод для вызова API, что позволило устанавливать пользовательские иконки без необходимости подтверждения со стороны пользователя.