Как включить анимированные иконки в сторонних приложениях на iOS. Джейлбрейк не нужен

Как включить анимированные иконки в сторонних приложениях на iOS. Джейлбрейк не нуженНо хоть взлом и не нужен, процесс не из легких
Этот метод использует официальное API системы для предоставления альтернативных иконок приложений, но обходит требование о том, что пользователь должен вручную подтверждать изменение иконки.
В обычной ситуации iOS требует, чтобы пользователь выбрал пользовательскую иконку в приложении, после чего система отображает подтверждающее уведомление.
Если система не может подтвердить, что это действие выполнил пользователь, изменение иконки отменяется. Таким образом, приложения не могут изменять свои иконки самостоятельно в фоновом режиме.
Боствик использовал частный метод для вызова API, что позволило устанавливать пользовательские иконки без необходимости подтверждения со стороны пользователя.
Он также обманул систему, заставив iOS видеть приложение как активное даже в фоновом режиме. Это позволяет приложению автоматически изменять иконку в фоновом режиме в любое время.
Для демонстрации возможностей Боствик создал анимированные иконки, комбинируя несколько кадров.
Хотя идея сделать все иконки анимированными может показаться немного странной, исследователь считает, что было бы полезно позволить приложениям показывать короткие анимации при получении уведомлений.