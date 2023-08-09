Как владельцы iPhone отреагируют на перенос кнопки завершения вызова в новой iOS

Как владельцы iPhone отреагируют на перенос кнопки завершения вызова в новой iOSПо мнению аналитика Эльдара Муртазина
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал информацию о том, что в обновлённой iOS 17 кнопка завершения вызова из нижней трети экрана будет перенесена в правый нижний угол. На её месте окажутся кнопка переключения звонка на FaceTime и кнопка вызова панели с цифрами.
Муртазин отметил, что в таких изменениях в целом нет ничего хорошего — люди, которые годами пользуются одной линейкой гаджетов, привыкают к единообразию. Поэтому нововведения в iOS 17 скорее будут восприняты негативно, но иногда всё же «нужно встряхивать человека, чтобы он действительно что-то менял».
«Любое изменение, которое непривычно для пользователей, — оно приводит к тому, что человек переучивается. Иногда нужно встряхивать человека, чтобы он действительно что-то менял. В общем-то ничего в этом плохого нет, но говорить о том, что это воспримут позитивно, нельзя. Я думаю, что это изменение будет многими восприниматься как негативное», — предположил эксперт.