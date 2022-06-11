Как выбрать смартфон, чтобы не переплатить

В первую очередь необходимо определиться с характеристиками устройства и помнить, что они не равны маркетинговым «фишкам». Среди характеристик нужно обращать внимание на те, без которых работа со смартфоном не будет полноценной и комфортной. Причём это самый простой набор функций: геолокация, камера и другие.

Нужно определиться, какой у смартфона объём памяти — это основополагающая характеристика. Учитывая, что многие программы потребляют большое количество энергии, важна ёмкость батареи.

При этом не стоит переплачивать за бренд. Многие телефоны среднего ценового сегмента по набору характеристик работают не хуже премиальных.

Также специалист отметила, что нужно помнить, нужен ли аппарат с восемью камерами, если пользователь не является профессиональным фотографом и т.д. Это же касается наличия интерактивных обоев, всплывающих окон, других вариантов для экрана.

«Мы всегда переплачиваем порядка 20-30% просто за название марки. Если вам совершенно не важно, аппаратом какого производителя пользуетесь, можно сэкономить весьма прилично. Аналогов, не уступающих по набору функций и техническим параметрам, достаточно», — посоветовала Ольга Бобровская.