Как выбрать защитное стекло для смартфона

Эксперт посоветовал выбирать 3D-стёкла, поскольку они самые практичные — их сложно случайно зацепить или отклеить. А у стёкол 2D и 2,5D грани не отшлифовываются.

Забельский подчеркнул, что качественное защитное стекло имеет идеально обработанные гладкие края и всегда однородное по структуре. В нём нет пузырьков воздуха, разводов и мутных участков внутри. При этом производитель учитывает параметры стекла для конкретной модели смартфона.

Касательно плёнки, она поможет защитить экран только от царапин, тогда как стекло — и от царапин, и трещин, и сколов. При этом выбирать нужно стёкла с обозначением 9H — 9 баллов по 10-бальной шкале Мооса. «H» — hardness (прочность, жёсткость).