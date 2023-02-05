Как выбрать защитное стекло для смартфона

Как выбрать защитное стекло для смартфонаЛучше выбирать 3D-стекло
Для защиты экрана смартфона лучше всего выбирать 3D-стёкла. Руководитель отдела по аксессуарам и портативной технике «Мегафона» Владлен Забельский объяснил, какое стекло для смартфона не только самое удобное, но и самое надёжное.
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Эксперт посоветовал выбирать 3D-стёкла, поскольку они самые практичные — их сложно случайно зацепить или отклеить. А у стёкол 2D и 2,5D грани не отшлифовываются.
Забельский подчеркнул, что качественное защитное стекло имеет идеально обработанные гладкие края и всегда однородное по структуре. В нём нет пузырьков воздуха, разводов и мутных участков внутри. При этом производитель учитывает параметры стекла для конкретной модели смартфона.
Касательно плёнки, она поможет защитить экран только от царапин, тогда как стекло — и от царапин, и трещин, и сколов. При этом выбирать нужно стёкла с обозначением 9H — 9 баллов по 10-бальной шкале Мооса. «H» — hardness (прочность, жёсткость).
Оптимальная толщина стекла — от 0,3 до 0,5 миллиметра. Пользователям, склонным часто ронять смартфон, а также детям, которые пока ещё учатся бережно относиться к своим гаджетам, подойдут закалённые стёкла толщиной от 0,5 до 1 миллиметра и прочностью 9Н. Изделия с такими характеристиками эффективно защищают дисплей даже при падении.