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Как выглядит официальный чехол для «прозрачного» смартфона Nothing Phone (1)Это был один из самых интересных вопросов, касающихся новинки
Популярный дизайнер и инсайдер Бен Гескин опубликовал в Сети свежие материалы по свежеанонсированному смартфону Nothing Phone (1).
Так, например, он показал, как же выглядит официальный чехол для телефона от производителя. Это было особенно интересно, учитывая, что сам аппарат имеет прозрачную заднюю крышку.
Оказалось, что защитный чехол не помешает любоваться устройством, так как он выполнен из прозрачного жёсткого пластика и тоже просвечивает.
Вместе с тем Гескин продемонстрировал, что подсветка на задней панели может мигать под ритм запущенной музыки.
Напомним, что в основу Nothing Phone (1) лёг чип Snapdragon 778G+, а цена смартфона начинается от 400 евро.