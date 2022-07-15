Как выглядит официальный чехол для «прозрачного» смартфона Nothing Phone (1)

Так, например, он показал, как же выглядит официальный чехол для телефона от производителя. Это было особенно интересно, учитывая, что сам аппарат имеет прозрачную заднюю крышку.

Оказалось, что защитный чехол не помешает любоваться устройством, так как он выполнен из прозрачного жёсткого пластика и тоже просвечивает.