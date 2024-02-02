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Опубликовано 02 февраля 2024, 05:53
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Как выглядит специальный iPhone для хакеров, создаваемый самой Apple

И в чем его особенности
Apple разработала специальный iPhone для исследователей безопасности, предназначенный для обнаружения уязвимостей в iOS.

Это устройство, известное как «jailbroken» iPhone, имеет отключенные функции безопасности, чтобы упростить поиск багов.

Apple начала отправку этих устройств в 2020 году, что стало признаком понимания компанией важности работы с сообществом хакеров и исследователей безопасности.

В прошлом группы взломщиков стремились обойти ограничения Apple, чтобы добавлять неофициальные приложения или изменять интерфейс.

Как выглядит специальный iPhone для хакеров, создаваемый самой Apple
© TechCrunch

Теперь Apple облегчила эту задачу, предоставив устройства с возможностью загрузки инструментов с исследовательскими привилегиями, сохраняя при этом защиту данных в целостности.

Устройство, по словам исследователей безопасности, внешне не отличается от iPhone 14 Pro, за исключением специальных обозначений о принадлежности к Apple и надписей, указывающих на его статус «исследовательского устройства».

Источник:TechCrunch
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone
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#ХАКЕР
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#Apple