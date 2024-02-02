Как выглядит специальный iPhone для хакеров, создаваемый самой Apple

Как выглядит специальный iPhone для хакеров, создаваемый самой AppleИ в чем его особенности
Это устройство, известное как «jailbroken» iPhone, имеет отключенные функции безопасности, чтобы упростить поиск багов.
Apple начала отправку этих устройств в 2020 году, что стало признаком понимания компанией важности работы с сообществом хакеров и исследователей безопасности.
В прошлом группы взломщиков стремились обойти ограничения Apple, чтобы добавлять неофициальные приложения или изменять интерфейс.
Теперь Apple облегчила эту задачу, предоставив устройства с возможностью загрузки инструментов с исследовательскими привилегиями, сохраняя при этом защиту данных в целостности.
Устройство, по словам исследователей безопасности, внешне не отличается от iPhone 14 Pro, за исключением специальных обозначений о принадлежности к Apple и надписей, указывающих на его статус «исследовательского устройства».