Как выглядит специальный iPhone для хакеров, создаваемый самой Apple

Это устройство, известное как «jailbroken» iPhone, имеет отключенные функции безопасности, чтобы упростить поиск багов.

Apple начала отправку этих устройств в 2020 году, что стало признаком понимания компанией важности работы с сообществом хакеров и исследователей безопасности.

В прошлом группы взломщиков стремились обойти ограничения Apple, чтобы добавлять неофициальные приложения или изменять интерфейс.