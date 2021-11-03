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Видео: как заменить порт в iPhone на «как в Android»Подробная инструкция
Около месяца назад Сеть «взорвала» информация о проекте студента факультета робототехники Кена Пиллонела. Он разработал хак, «заменяющий» традиционный Lightning-порт в iPhone на USB-C.
Сейчас же энтузиаст пошёл дальше и опубликовал полноценную видеоинструкцию. В ней он рассказал и показал весь процесс от начала и до конца.
В описании ролика он оставил ссылку на GitHub-репозиторий, перейдя по которому можно получит доступ ко всем необходимым для повторения проекта файлам.
Стоит отметить, что в своём видео Пиллонел продемонстрировал как этап проектирования хака (с обратным инжинирингом Lightning), так и модификацию корпуса iPhone (для размещения USB-C разъёма).
К слову, вместе с ссылкой на GitHub проекта, автор также разместил ссылку на eBay-аукцион. На нём он пытается продать свой первичный экземпляр iPhone с портом USB-C. На момент написания материала, цена лота составляла 3,4 тыс долларов (около 245 тыс рублей).
Источник: The Verge