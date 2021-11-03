Видео: как заменить порт в iPhone на «как в Android»

Сейчас же энтузиаст пошёл дальше и опубликовал полноценную видеоинструкцию. В ней он рассказал и показал весь процесс от начала и до конца.

В описании ролика он оставил ссылку на GitHub-репозиторий, перейдя по которому можно получит доступ ко всем необходимым для повторения проекта файлам.